STADSKANAAL – “Daar gaat er weer één!”, zegt mijn vrouw. We wandelen zojuist het Raadhuisplein over richting het nieuwe wereldrestaurant ‘Goud’ waar we een vorkje willen gaan prikken.

Ze heeft het over de zoveelste auto die tegen het verkeer in vanaf de Europalaan (bij ‘de Babbelaer’) de Navolaan oprijdt richting het politiebureau. Dit stukje Navolaan is namelijk sinds kort weer opengesteld voor gemotoriseerd verkeer. Eénrichtingsverkeer wel te verstaan: vanaf de kant van het politiebureau erin, bij ‘de Babbelaer’ er weer uit. Zelf had ik het de weken daarvoor ook al zien gebeuren; en ik hoor er meer mensen over. Dit terwijl toch duidelijk aangegeven wordt dat men er vanaf de Europalaan écht niet in mag met de auto.

Als het dan zo vaak misgaat, ga je je toch afvragen: waarom gaat het dan zo vaak mis? Is het onwetendheid: het is nieuw, mensen moeten er nog aan wennen? Is het moedwilligheid: mensen weten wel dat het niet mag, maar gemak dient de mens, dus…? Of is het een kwestie van ‘moedeloosheid’? Want stel je komt van buiten Stadskanaal en je wilt bijvoorbeeld samen met je gezin een hapje eten in het nieuwe wereldrestaurant. Je rijdt met de auto richting het centrum. Aangekomen op de Europalaan geeft de TomTom aan dat het wereldrestaurant ergens rechts moet liggen, maar een rood rond bord met een horizontale witte balk erin vertelt je dat je er van die kant niet in mag. Hoe dan wel?

Inwoners van de gemeente Stadskanaal weten dat men dan via de Pleinlijn moet. Dus via de rotonde bij het gemeentehuis, langs de achterkant van het Geert Teis theater, langs het water, en dan vervolgens bij het nieuwe verkeersplein bij het politiebureau weer linksaf de Navolaan in. Maar als je hier niet bekend bent, kan ik me zeer goed voorstellen dat het allemaal nog niet zo duidelijk is; dus ja, dan maar tegen het verkeer in.

