Urker Mannenkwartet in Zingend naar de Zondag

STADSKANAAL – Op zaterdag 18 januari 2020 is er weer een uur “ZINGEND NAAR DE ZONDAG” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Urker Mannenkwartet o.l.v. Gerwin van der Plaats zal deze avond hun medewerking verlenen.

Het eiland Urk staat al decennia lang bekend om zijn unieke koorzang en vele koren. Tijdens talloze concerten tot ver over onze landsgrenzen zongen Urkers hun liederen tot eer en glorie van God, de Schepper van hemel en aarde en dan doen zij tot op de dag van vandaag nog steeds.

In oktober 2010 werd het Urker Mannenkwartet opgericht. Vier Urker vrienden, Jan Loosman, Johan Baarssen, Klaas Pasterkamp en Bert van Slooten begonnen als groepje voor een cd-opname van Alice Baarssen. Het klikte zo goed dat zij de handen ineen sloegen en Gerwin van der Plaats uit Kampen benaderde als dirigent en begeleider. Dit bleek een schot in de roos. Niet alleen door zijn enthousiaste manier van repeteren maar vooral door zijn humor en muzikaliteit wordt elk optreden een waar feest!! Het primaire doel van het kwartet is het zingen tot eer van God!

Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc, alles onder begeleiding van Gerwin van der Plaats.

De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.

Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.

De volgende keer

Zingend naar de zondag

15 februari 2020

m.m.v. Chr. Mannenkoor Leek

o.l.v. Moniek Timmer

Gerwin van der Plaats – orgel

www.zndz.nl

