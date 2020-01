Verslag van Ooldrik Modderman van het ommetje bij MoeNieks en het dak van de Ruiten Aa

VLAGTWEDDE – Vanmorgen organiseerden wandelcoaches Eltjo Glazenburg en Els Eckhardt een wandeling vanaf theetuin MoeNieks.

Woensdagmorgen was de eerste wandeling van 2020. Gestart werd bij Rustpunt MoeNieks Weende/Vlagtwedde.

Ook in het nieuwe jaar vele enthousiaste wandelaars die in beweging willen blijven. Wandeling in de winterperiode. Eigenlijk kun je niet over de winter spreken met de mooie temperatuur van plus 11 graden.

De wandelaars werden, gezien de grote aantal aanwezigen verdeeld over 2 groepen, de ene groep wandelt afstand van 8 km en de andere groep deze keer 10 km. Onder begeleiding van wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg. Voor het nieuwe jaar kregen de wandelaars na afloop nog een drankje glühwein (alcoholvrij) aangeboden door het gastvrije echtpaar van MoeNieks Tim en Claudine Marinot – Van Belleghem.

Route: MoeNieks-Dal van de Ruiten A-Vispassage Ruiten A- Wollinghuizerweg – Achterweg- Bruine vuurvlinder – Ruiten A Kanaal West II-Visvijver-Hogebrugweg-Wollinghuizen- Pompstation Wollinghuizen Ol Graitje-Oude Heereweg-Cornelis Gijbertusplantsoen-Dal van de Ruiten A (bankje Henk Bleker-MoeNieks.

Wetenswaardigheden deze wandeling:

Weende: is een buurtschap in de gemeente Westerwolde. De buurtschap ligt aan de westzijde van de Ruiten-Aa, tussen Vlagtwedde en Sellingen. Weende wordt al in de 15e eeuw genoemd. De naam is waarschijnlijk afgeleid van ween, wene, het Gronings woord voor wilg.

Wollinghuizen: (Gronings:Wolnghoezen) is een gehucht in de gemeente Westerwolde. Het gehucht ligt aan de oude weg van Vlagtwedde en Sellingen, tussen de Ruiten Aa en het Ruiten-Aa-kanaal. In het Ruiten-Aa-kanaal bevindt zich ter hoogte van het dorp de Wollinghuizersluis. De naam is waarschijnlijk afgeleid van de geslachtsnaam Walinga of Walenga.

De Ruiten Aa: is een beek in Westerwolde en stroomt langs de dorpen Sellingen, Vlagwedde, Smeerling, Ter Wupping naar het dorp Wessinghuizen. Momenteel wordt er gewerkt aan het landschap herstel in Renneborg-Ter Walslage.

Verder onderweg langs de Ruiten Aa bij het bankje genoemd naar Henk Bleker in de volksmond, er liepen 2 fjordpaarden rond en grappig die wandelen met de wandelaars mee zie filmpje hieronder.

Verslag gemaakt door: Ooldrik Modderman.

Foto’s: Ooldrik Modderman/Henk Siks.

Klik HIER voor meer foto’s

Filmpje van de wandelaars met o.a. de fjord paarden: