Vlaggenschip van duurzaam chemiebedrijf Avantium komt in Delfzijl

DELFZIJL – Het beursgenoteerde bedrijf Avantium, een wereldleider in duurzame chemie, heeft bekend gemaakt dat de eerste commerciële fabriek van het bedrijf in Delfzijl wordt gevestigd. De fabriek produceert grondstoffen voor groene plastics uit industriële suikers.

Volgens Chemport Europe is de komst van de fabriek een belangrijke bouwsteen voor een toekomstbestendige en duurzame industrie in de regio. Bovendien levert de vestiging ruim 60 hoogwaardige banen op.

Groene plastics

De nieuwe fabriek is gebaseerd op door Avantium zelf ontwikkelde technologie. Met die technologie kan het bedrijf plantaardige grondstoffen omzetten in zogenaamd FDCA, een belangrijke grondstof voor de nieuwe groene plasticsoort PEF. Bijzonder is dat deze plasticsoort helemaal uit plantaardige grondstoffen gemaakt kan worden. Ook is PEF zeer goed recyclebaar en kwalitatief beter dan het gangbare PET-plastic dat uit aardolie gemaakt wordt. Met de vestiging van deze fabriek zet Avantium de stap van proeffabriek naar commerciële productie. Daarmee is een investering gemoeid van 150 miljoen euro.



Rode loper



“We zijn heel blij met de komst van de eerste commerciële fabriek van Avantium naar Delfzijl”, zegt gedeputeerde Homan van de provincie Groningen. “Niet alleen vanwege de werkgelegenheid, maar vooral omdat vernieuwende bedrijven als Avantium een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de industrie. Uiteindelijk moeten we toe naar een duurzaam en circulair industriecluster dat niet meer afhankelijk is van fossiele grondstoffen zoals aardgas. Noord-Nederland neemt in deze vergroening van de chemie het voortouw.” Reinder Jacobi, programmamanager van Chemport Europe vult aan: “Om die ambitie te realiseren is het samenwerkingsverband Chemport Europe opgericht. We rollen de rode loper uit voor toekomstbestendige bedrijven. Juist ook voor die bedrijven die de stap van innovatie naar commercieel willen maken in de chemie.”



Commercialisatie



“Die commercialisatie is een grote stap, met name vanwege de opschaling naar concurrenende schaal. Voor een dergelijke eerste commerciële fabriek is relatief veel kapitaal nodig, terwijl de schaal nog relatief klein is”, vat Dina Boonstra, directeur van de NOM, de uitdaging samen. “Om die reden hebben we met een consortium van regionale financiers samen met provincie Groningen en Groningen Seaports richting Avantium de intentie uitgesproken om gezamenlijk een flinke bijdrage te doen in de totale financieringsbehoefte van het bedrijf.” In totaal gaat het daarbij om een regionale bijdrage van 30 miljoen euro. Het consortium van regionale financiers bestaat uit Groningen Seaports, provincie Groningen, NOM, Fonds Nieuwe Doen, Groeifonds (EBG) en Investeringsfonds Groningen.



Vermindering CO2-uitstoot



Groningen Seaports ondersteunt bovendien het bedrijf maximaal bij de aansluiting op de verschillende voorzieningen binnen het chemiecluster, zoals industriewater. “De Eemsdelta regio is nadrukkelijk op zoek naar bedrijven die een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Dit is ook zo vastgelegd in onder andere het eindrapport van de Industrietafel Noord-Nederland. Het initiatief van Avantium is een prachtig voorbeeld hiervan”, aldus Cas König, directeur van Groningen Seaports en voorzitter van de industrietafel Noord-Nederland.



“We zijn erg blij dat we deze belangrijke stap in de commercialisatie van onze technologie kunnen zetten met de regio”, aldus Tom van Aken, CEO van Avantium. “Ook dankzij een eerder dit jaar verkregen Europese subsidie zijn we daarmee goed op weg om de financiering voor ons vlaggenschipproject rond te krijgen. We hopen voor het eind van 2020 een investeringsbesluit te kunnen nemen.”

Ingezonden