Weer blazer bij ESD-SiC

FARMSUM – Vanmiddag was er weer een zogenaamde blazer bij ESD_SiC.

Gemiddeld is er bij ESD-SIC een blazer per week. Vandaag was er ook weer een. De stofwolk was in de wijde omtrek te zien. In welke categorie deze valt is nog niet bekend. Deze blazers ontstaan tijdens het productieproces van siliciumcarbid, een harde steensoort die onder andere in schuurpapier en dieselroetfilters zit. Het wordt geproduceerd in grote ovens in de buitenlucht. Soms wordt de druk in een oven te groot en volgt er een stofpluim.

Tijdens blazers komen SiC-vezels mee, die volgens de GGD en de Gezondheidsraad mogelijk kankerverwekkend zijn. Eind vorig jaar waren er een aantal blazers van de hoogste categorieën (4 en 5) . De stofwolk trok op 28 december over Delfzijl en Appingedam. Het komt neer als zwarte roetdeeltjes op onder anderen kozijnen, boten en auto’s.

ESD is sinds 1973 gevestigd in Farmsum. De blazers vielen altijd binnen de verleende vergunning. In december was er een kort geding tussen ESD en de provincie. Beide partijen spraken toen af dat het bedrijf hier opnieuw een vergunning voor moet aanvragen.

Foto’s: Hilvert Huizing