Automobiliste uit Veendam valt door de mand bij snelheidscontrole Oostelijke Ringweg Groningen

GRONINGEN, VEENDAM – Bij een snelheidscontrole op de Oostelijke Ringweg in Groningen viel gisteren een 37 jarige automobiliste uit Veendam door de mand.

Gisteren hield de politie een snelheidscontrole op de Oostelijke Ringweg tussen Beijum en Paddepoel. Hier werd een 37 jarige bestuurster uit Veendam in een personenauto staande gehouden en bekeurd omdat zij 114 km per uur reed waar 70 km per uur is toegestaan. Na correctie blijft er een overtreding over van 40 km per uur.

De bestuurster krijgt door de Officier van Justitie een boete opgelegd. Hij bepaalt de hoogte van de boete, kijkend naar de eventuele verkeersovertredingen die de bestuurster in het verleden heeft gemaakt.

Bron: Politie Groningen