GRONINGEN – De Nederlandse Genealogie Vereniging (NGV) en de Groninger Archieven organiseren op zaterdagmiddag 18 januari de Dag van de Groninger Familiegeschiedenis. Groninger genealogie, allegroningers.nl en het Maak Geschiedenisproject Lidmaten gezocht staan op deze dag centraal.

Het middagprogramma is voor iedereen die geïnteresseerd is in familieonderzoek. Eppo van Koldam (voorzitter van NGV afdeling Groningen) is dagvoorzitter en draagt deze middag ook een gesproken column voor. Albert Beuse (Hoofd studiezaal Groninger Archieven) vertelt over de stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen van allegroningers.nl. De resultaten van het Maak Geschiedenisproject Lidmaten gezocht leveren een belangrijke toevoeging op deze site. Ook Johan Waterborg (bibliothecaris Groninger Archieven) spreekt met veel enthousiasme over genealogie in zijn column.

In de pauze is er gelegenheid om andere geïnteresseerden in familiegeschiedenis en stamboomonderzoek te ontmoeten en in gesprek te gaan.

Antonia Veldhuis (genealoog) sluit de dag af met een lezing over familiegeschiedenis en genealogisch onderzoek. Zij geeft tips & trucs over onderzoek, publiceren, privacy, rechten van afbeeldingen en vertelt over eigen ervaringen. Onervaren én ervaren genealogen kunnen hiervan leren.

Praktisch

Dag van de Groninger Familiegeschiedenis

Groninger Archieven, Cascadeplein 4 Groningen

Zaterdag 18 januari

Aanvang 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur

Gratis toegang

Gratis parkeren, melden bij de slagboom

Ingezonden