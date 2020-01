Duitsers zetten belangrijke stap voor herbouw Friesenbrücke

WEENER – De herbouw van de Friesenbrücke, de Duitse spoorbrug die in 2015 werd aangevaren, waardoor sindsdien het treinverkeer tussen Groningen en Leer stil ligt, is weer een stap dichterbij.

In december heeft spoorwegbeheerder DB Netz AG de officiële aanvraag ingediend bij de Duitse federale spoorwegautoriteit Eisenbahn-Bundesamt (EBA), om de procedure te starten om de bouw van de nieuwe spoorbrug goed te keuren. Goedkeuring van de EBA op het ontwerp is nodig om met de bouw te kunnen beginnen.

Nieuwe brug

De Friesenbrücke ligt over de rivier Eems, tussen Weener en Westoverledingen, op het traject van de toekomstige Wunderline: de verbeterde spoorverbinding tussen Groningen en Bremen. Volgens de huidige planning ligt de nieuwe Friesenbrücke eind 2024 op haar plek en rijden er vanaf dan ook weer treinen tussen Groningen en Leer. De nieuwe spoorbrug wordt een van de grootste draaibruggen van Noordwest-Europa, met een doorvaartbreedte van ruim 50 meter. De nieuwe brug heeft ook een 2,5 meter breed wandel- en fietspad en een vluchtstrook.

Inspraak omwonenden

Omwonenden en belanghebbenden worden in het komende jaar geïnformeerd over de verdere plannen van DB voor de Friesenbrücke en kunnen dan ook reageren door zienswijzen in te dienen, zogeheten Anhörungsverfahren.

Wunderline

Wanneer de nieuwe Friesenbrücke eind 2024 in gebruik wordt genomen, zal dat een belangrijke stap zijn in het project Wunderline. Als de nieuwe spoorverbinding in 2030 klaar is, reis je in iets meer dan twee uur van Groningen naar Bremen, zonder overstappen. Nu duurt die reis nog twee uur en drie kwartier.

Bron: Provincie Groningen