DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Lathen

Gistermorgen zijn om kwart voor zeven bij de kruising Niederlangener Straße en Düther Straße in Lathen twee personenauto’s met de spiegels tegen elkaar gebotst. Hierbij raakten de beide spiegels beschadigd. De veroorzaker van het ongeval is met zijn Golf 4 doorgereden. Hij en eventuele getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren.

Surwold

Vannacht is aan de Neubörgerstraße in Surwold brand ontstaan in een woning. Een van de bewoners werd om kwart voor twee gewekt doordat op de bovenverdieping brand was in het verwarmingsapparaat. Het vuur breidde zich snel over de gehele bovenverdieping uit.

De bewoners konden de woning ongedeerd verlaten. Het vuur werd bestreden door de brandweer van Surwold, Esterwegen en Hilkenbrock.

De woning is op dit moment onbewoonbaar. De schade wordt op 250.000 euro geschat.

Haren

Gistermiddag zijn bij een aanrijding op de Hollandstraße in Haren twee personen gewond geraakt, waarvan een ernstig. Het ongeluk gebeurde doordat een 18 jarige bestuurder van een Renault Megane te laat in de gaten kreeg dat een voor hem rijdende Nissan vaart minderde. De 27 jarige bestuurster van de Nissan wou de Gosebrockstraße inslaan. De 18 jarige reed achterop de Nissan. Hierbij raakte de vrouw ernstig gewond.

De schade wordt op 6.000 euro geschat.

Fresenburg

Zaterdag is een onbekende automobilist om ongeveer half twee ’s middags tegen de spoorbomen bij de spoorwegovergang aan de Mittelstraße gebotst. Hierbij raakten de spoorbomen ernstig beschadigd. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren.