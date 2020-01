Oproep: SHC zoekt deelnemers voor de Warme Wintermiddag met als thema ‘Op school’ in het Streekhistorisch Centrum

STADSKANAAL – Op zondag 26 januari organiseert het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal een Warme Wintermiddag, een gezellige winterse middag met verhalen en gedichten, waaraan iedereen kan meedoen.

Na vier eerdere edities met de thema’s Winter, Liefde, Geluk en Op reis heeft de middag nu het thema ‘Op school’. Doet u ook mee? Iedereen die dat wil kan verhalen, gedichten en misschien zelfs liederen voordragen die met dit thema te maken hebben.

Dat mag een zelfgeschreven verhaal of gedicht zijn, maar ook andermans werk, in het Gronings, Drents of Nederlands, als de voordracht maar iets met het thema ‘Op school’ te maken heeft. Belangstellenden die zich ook willen laten horen, kunnen zich aanmelden bij Helen of Bert van het Streekhistorisch Centrum. De maximale tijdsduur per persoon is gesteld op 10 minuten.

Het programma begint om 14.30 uur, de zaal gaat om 14.00 uur open.

Voor meer informatie en reserveren, ook als toehoorder: tel. 0599-612649 (tijdens kantooruren) of info@streekhistorischcentrum.nl.

Bij de foto: Vrijwel iedereen heeft wel herinneringen aan zijn schooltijd. Meester Aardema op school 15 in Nieuw-Buinen. Collectie Streekhistorisch Centrum.

Ingezonden