Videoclip Grunnegs Hoop on line

GRONINGEN – De videoclip: Grunnegs Hoop staat on line.

Wat Aans maakte samen met Wia Buze de titelsong voor hun in juni 2019 uitgebrachte eerste album. Het nummer Grunnegs Hoop gaat over van alles wat onze provincie bezighoudt, zoals de aardbevingsproblematiek en de Grunneger toal. Sinds gisteren staat ook de bij het nummer horende videoclip on line. De clip is bedacht en gemaakt door Paul Bezuijen uit Hoogezand.

De Groninger rapduo Wat Aans, bestaande uit Teun Heuvel en Rik Baptist, vierde vorig jaar het tienjarig bestaan. Zij wonnen de Grunny 2019, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord. Deze werd hen tijdens de 22ste editie van Alle 50 Goud uitgereikt in Dorpshuis de Wending in Zuidwending. Het duo is ook bekend van de nummers: Dikdoun in Toene, Roelfina, Trilploat en ‘Woaromdatten’.