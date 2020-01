Wandelen werkt! door de bossen bij Winschoten

WINSCHOTEN – Op woensdag 15 januari organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een wandeling door drie bossen bij Winschoten.

De koffie staat vanaf 09.00 uur klaar bij Partycentrum Lamain Bosstraat 27, 9671 GD Winschoten. Er is ruime parkeergelegenheid op en naast het centrum en bij ‘tRond.



We wandelen door een deel van de oude binnenstad naar De Kamp en wandelen door het Sterrebos richting het Maintebos met zijn voormalige speeltuin DeGarst. Na uitgespeeld te zijn wandelen we langs het Wubsbos naar en door het Babybos. Via het Maintebos terug en langs het voormalige slikwinkeltje van mevrouw Slik komen we terug in het Sterrebos, waarbij onze harten sneller gaan slaan bij het wandelen door de Koekoek. Vervolgens door de Vierwindenbuurt terug naar het zalencentrum Lamain.

De wandeling heeft een lengte van 8km en neemt 2 uur in beslag.

Opgave wandeling is verplicht vanaf donderdag 9 januari 2020 om 18.00 uur! Mail: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99,

want bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend afgemeld via de mail en ook Partycentrum Lamain wil graag het aantal

wandelaars weten.

Er geldt een maximum aan 60 wandelaars! De inschrijving gaat open op donderdag 9 januari om 18.00 uur. Samen in dezelfde groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep je wandelt!

