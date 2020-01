Eerste dag CSI1 & CSI2 trekt internationale ruiters naar Zuidbroek

ZUIDBROEK – De allereerste internationale rubrieken van IICH Groningen zijn inmiddels achter de rug! Ruiters en amazones van over de hele wereld wisten Zuidbroek te vinden voor de CSI1* & CSI2* rubrieken tijdens IICH Groningen!

Zoer & Veenstra in winning mood

Gistermorgen is men begonnen met de ‘Stichting Ruitersport Noord-Nederland-prijs’ CSI2* – 1.30 m. – klassiek waar niemand minder dan Albert Zoer de eerste prijs mee naar huis nam. Ook in de internationale topsport blijkt Zoer een échte klasse apart. Op nummer twee eindigde Sally Hopkinson en op nummer drie Leon Thijssen en For President.

In de tweede groep reed Clarrisa Crotta naar de overwinning. Hilde Veenstra werd tweede en Job Oldenziel derde.

In de HUSA Logistics-prijs CSI2* Zuidbroek 1.35 m Klassiek op tijd wist de Nederlandse amazone Aniek Diks de winst op haar naam te schrijven. Eric Ten Cate werd tweede en Andrew Kocher derde. In de klassieke rubriek neemt Kocher revanche en wint met een razendsnelle tijd van 0-27.08 de CSI2* 1.40 klassiek.





Morgen meer Internationale Jumping én Six Bars tijdens IICH Groningen

Vanmorgen is gestart met internationale jumping op het allerhoogste niveau! Het avondprogramma begint één uur eerder (18.30 i.p.v 19.30) en ook staat de Six Bars 1.50m op het programma!

Door: deleomedia.nl