Foto Kral centraal in Pekelder Proatcafé

OUDE PEKELA – Het eerstvolgende Pekelder Proatcafé vindt plaats op dinsdag 4 februari 2020, aanvang 19.30 uur in ontmoetingscentrum De Binding in Oude Pekela.

De naam Foto Kral zal veel Pekelders, maar ook mensen in de verre omtrek bekend in de oren klinken. Carel Kral (1917), hoofd van het gezin, voedde samen met zijn vrouw Annie 11 kinderen op. Daarnaast werd er hard gewerkt aan de ontwikkeling van het fotobedrijf.

Gerard Kral (1952), een van de 7 zonen, opgegroeid in Oude Pekela en oud-keeper van Noordster, vertelt deze avond over het ontstaan van het bedrijf, de ontwikkeling, het succes, maar ook over de neergang. Onder andere aan de hand van een aantal korte films. In zijn verhaal komen ook persoonlijke ervaringen aan bod.

Dit alles onder het motto: Hoe een kapperszaak uit Nieuwe Pekela, met 160 winkels en 800 medewerkers landelijke bekendheid kreeg.

Krzysztof Groen verzorgt deze avond de muzikale omlijsting .

Datum : dinsdag 4 februari 2020

Aanvang: 19.30 uur.

Waar : Ontmoetingscentrum ‘de Binding’ Sportlaan 4 in Oude Pekela

Ingezonden