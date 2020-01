Gymnastiekvereniging en scholen Vlagtwedde zamelen oud papier in

VLAGTWEDDE – Op elke tweede zaterdag van de maand (behalve in augustus) wordt in Vlagtwedde en directie omgeving door Gymnastiekvereniging VSV en de scholen: De Zaaier en Clockeslach het oud papier ingezameld.

Gymnastiekvereniging VSV, De Zaaier en Clockeslach halen maandelijks het oud papier op in Vlagtwedde en directe omgeving. Dit doen zij op de tweede zaterdag van de maand, met uitzondering van de maand augustus. De opbrengst wordt verdeeld en komt ten goede aan de kinderen.

Het inzamelen start om half negen in de ochtend. Het oud papier kan, in kartonnen dozen of gebundeld, langs de kant van de weg worden geplaatst, op de plek waar u ook de afvalcontainers neer zet. (geen plastic zakken of houten kratten gebruiken!)

De eerstvolgende inzameldag is aanstaande zaterdag 11 januari.

De volgende inzameldagen zijn op: 8 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december.

Namens de gymnastiekvereniging en de scholen alvast hartelijk dank.