Hans Berg eerste Westerwolder van het jaar

BELLINGWOLDE – Gisteravond organiseerde de gemeente Westerwolde bij Partycentrum De Meet een nieuwjaarsbijeenkomst. Daar werd ook de eerste Westerwolder van het jaar bekend gemaakt.

Burgemeester Jaap Velema opende de nieuwjaarsbijeenkomst met een toespraak. Hierin nam hij de vele aanwezigen mee langs allerlei gebeurtenissen die in 2019 in onze gemeente plaatsvonden. De presentatie van diverse foto’s begon met het afschieten van een kanon in Bourtange. Volgens de burgemeester ben je niet eerder echt de burgemeester van Westerwolde voordat je een kanon hebt afgeschoten. Hij heeft dit later op de Boeskoolmarkt nog eens dunnetjes mogen overdoen.

Beelden kwamen voorbij van bijvoorbeeld het carnaval, de landbouwbeurs, jubilarissen, Lintjesregens, Sinterklaas en het Schildersfestival.

Vervolgens werd een toost uitgebracht op het nieuwe jaar.

Daarna werden de vijf genomineerden voor de eerste Westerwolder van het jaar op het podium geroepen. Deze verkiezing werd georganiseerd in samenwerking met de redactie van de Ter Apeler Courant en Het

Streekblad.



Voor deze titel waren achttien kandidaten aangemeld. De jury, bestaande uit: Harm Jan Pleiter uit Vlagtwedde, Sjak Kwak uit Sellingen, Janine Porrenga uit Ter Apel, Annie Stukje uit Wedde, Bart Kruizinga uit Bellingwolde, Sabina Weeke uit Blijham, Tamara Wisman uit Ter Apel, Erik Rouppe uit Vriescheloo en redacteur Paul Abrahams van NDC mediagroep nomineerde onder toeziend oog van notaris Bergman de volgende vijf inwoners van Westerwolde als genomineerden:



• Wakeboardster Sanne Meijer uit Bellingwolde won goud tijdens de eerste editie van de ANOC World Beach Games in Qatar. Daarna vloog ze door naar het WK in Mexico, waar ze brons behaalde.

• Mario Timmer uit Ter Apel is twaalf lentes jong, maar al sinds 2016 actief voor mensen die het wat minder hebben in onze gemeente.

• Hans Berg is een zeer betrokken dorpsarts uit Wedde die ook buiten werktijd veel aandacht heeft voor zijn patiënten.

• Trijnie Spa uit Wedde is twaalf jaar bestuurslid van de dorpsraad en heeft daar een onmisbare rol in verschillende functies.

• Ronald Hut uit Ter Apel heeft een belangrijke rol gehad in de organisatie van onder andere de Mud Grunn, de triathlon, de Nieuwjaarsduik en het Marktplein Feest.

Inwoners van Westerwolde en de jury konden hun stem uitbrengen. Beide telden voor 50%.

Gisteravond werd bekend dat (dokter) Hans Berg uit Wedde de meeste stemmen had gekregen. Hij kreeg uit handen van burgemeester Jaap Velema een horloge, aangeboden door Juwelier Luitjens uit Musselkanaal, uitgereikt. Alle vijf genomineerden kregen een certificaat, een boeket bloemen en een cadeaupakket van ’t Klooster Wonen uit Ter Apel aangeboden.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg

Klik HIER voor meer foto’s