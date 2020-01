Hans Hannemann krijgt tweede kans bij The Voice (Update)

GRONINGEN, PEKELA – De 35 jarige singer-songwriter Hans Hannemann kreeg vanavond bij The Voice of Holland een tweede kans.

Hans nam het in the Battle op tegen zijn teamgenote Maaike uit Bolsward. Samen zongen ze het nummer Jackson van Johnny Cash en June Carter.

Coach Waylon stond voor de moeilijke keuze wie hij mee ging nemen naar de Knock Out ronde. Zijn keus viel uiteindelijk op Maaike. Dit nadat Hans hem had moeten beloven met hem mee op tour te gaan.

Voor Hans eindigde vanavond het avontuur bij The Voice niet. Hij werd “gestolen” door Ali B. Volgens Ali had Hans niet zijn best gedaan om te winnen, maar had hij Maaike begeleid en haar een goed gevoel willen geven. Een sympathiek gebaar aldus Ali, maar daar kom je niet mee verder. We zien Hans dus eveneens terug in de Knock Out ronde.

Klik HIER om het optreden van Hans terug te zien.

Update

Helaas moest Hans zijn stoel na 10 minuten afstaan aan Meike. Na haar battle tegen Ziggy werd zij eveneens “gestolen” door Ali B en eindigde daarmee het avontuur van Hans Hannemann bij The Voice of Holland.