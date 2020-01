Hedendaagse visuele vertaling van de Bijbel in Museum Klooster Ter Apel

TER APEL – In Museum Klooster Ter Apel is vanaf 18 januari de tentoonstelling: Zij mij, de Bijbel in 609 foto’s te zien.

Hoe breng je de eeuwenoude verhalen van de Bijbel tot leven in deze tijd? Kunstenaar Caroline Waltman doet door middel van foto’s. In verschillende landen legde zij beelden vast die een nieuwe en eigentijdse blik op de Bijbel werpen. Waltman koppelt foto’s van een kind in bad, een vliegveld vol vluchtelingen en een kuil vol regenwater aan door haar gekozen verzen uit de Bijbel. Deze eigentijdse en vernieuwende blik op de Bijbel is vanaf 18 januari 2020 te zien in Museum Klooster Ter Apel in de tentoonstelling Zie mij. De Bijbel in 609 foto’s. Een selectie van de foto’s – deels afgedrukt op levensgroot formaat – wordt getoond in combinatie met de gekozen Bijbelverzen.



Caroline Waltman (1970) fotografeerde in zestien landen in en buiten Europa. In Nederland, België, Duitsland en Italië, maar ook bijvoorbeeld in Israël, Palestina, Jordanië, Griekenland en Turkije. De beelden zijn zeer divers, van landschappen en stillevens tot portretten en beelden van het dagelijks leven. De verbanden die Waltman legt tussen beeld en tekst zijn soms heel direct, veel vaker juist associatief. Samen vormen de foto’s een eigentijdse en vernieuwende blik op de Bijbel.

Een deel van de foto’s die in de tentoonstelling worden getoond, is gemaakt in de herkomstlanden van nieuwe Nederlanders. Hier ligt immers de oorsprong van veel bijbelverhalen. Om met de getoonde bijbelverzen een breed en cultureel divers publiek te bereiken, zijn deze verzen in vier verschillende talen te lezen: in het Nederlands, Engels, Arabisch en Tigrinya. Voor de expositie in Museum Klooster Ter Apel is ook een Duitse vertaling gemaakt, speciaal voor de Duitse bezoekers. Dankzij deze vertalingen, maar ook vanwege de culturele verscheidenheid van Waltmans werk, is de tentoonstelling toegankelijk voor een breed en cultureel divers publiek.

Caroline Waltman heeft meerdere jaren aan het project gewerkt. Het maken van de foto’s, het bestuderen van de Bijbel en het selecteren van de fragmenten vormden een indringend en artistiek uitdagend proces. Het resultaat verscheen eind 2016 in de vorm van de publicatie ‘Paradisewill.com’, te koop in de kloostermuseumwinkel.

Zie mij is een productie van het Bijbels Museum Amsterdam en is tot stand gekomen dankzij financiële steun van Mondriaan Fonds, Stichting Rotterdam, Vermeulen Brauckman Stichting, Predikfonds, ABN AMRO Cultuurfonds, M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, Fonds A.H. Martens van Sevenhoven, Stichting Cultuurbreed, Fonds Kerk en Wereld, Fotolab Kiekie.

Opening

De opening van de expositie vindt plaats op vrijdag 17 januari in Museum Klooster Ter Apel aanvang 15.00 uur. Carolien Croon, directeur van het Bijbels Museum, zal een inleiding geven op de tentoonstelling en kunstenaar Caroline Waltman interviewen over de totstandkoming daarvan. Stichting De vrolijkheid Ter Apel zal samen met de jongeren van het AZC Ter Apel een kunstwerk onthullen dat de jongeren speciaal hebben gemaakt voor de tentoonstelling. De opening van de tentoonstelling wordt verricht door predikant ds. Matthy Bijleveld van de Protestantse Kloostergemeente Ter Apel.

Datum expositie: 18 januari 2020 t/m 19 april 2020

Locatie: Galerie I in Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel

Informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-ziemij

