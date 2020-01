EMMEN – In een flat in Emmen is een inwerking zijnde hennepkwekerij aangetroffen.

Op de derde verdieping van een flat aan de Fleerackers is een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. Dit meldt de politie op Twitter. In de kwekerij stonden zo’n 200 planten. Ook vond de politie geknipte toppen.

In eerste instantie leek het of er niemand in de flat was, maar dat bleek wel het geval te zijn. Deze persoon is via het balkon naar beneden gevlucht.