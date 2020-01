DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Weener

Woensdagnacht is ingebroken bij een zorginstelling aan de Neuen Straße in Weener. De daders braken een terrasdeur open en gingen er met twee geldkistjes vandoor. De totale schade wordt op enkele duizenden euro’s geschat.

Weener

Gisteravond heeft de politie in de trein van Bad Nieuweschans naar Weener twee mannen aangehouden die voor meerdere delicten werden gezocht.

De politie controleerde op het station in Weener de passagiers in de trein. Daarbij stuitten ze op twee mannen van 27 en 30 jaar uit Algerije. De 27 jarige toonde een document van zijn asielaanvraag in Nederland. Na controle bleek dat er vijf arrestatiebevelen voor de man waren uitgegeven. De man moet nog gevangenisstraffen uitzitten voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, het bezit van verdovende middelen, diefstal en verzet tegen een ambtenaar in functie. Voor de laatste drie delicten had hij nog een vrijheidsstraf tegoed van 19 maanden. Voor het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel moet nog een straf worden bepaald.

Omdat zijn verblijfplaats niet bekend was, werden aanhoudingsbevelen uitgevaardigd. Het immigratiekantoor heeft na zijn gevangenisstraf een uitzettingsbevel tegen de man uitgevaardigd.

Zijn 30 jarige metgezel werd gezocht voor een inbraak. Ook van hem was geen verblijfplaats bekend.

De beide mannen zijn vanmorgen voorgeleid en vervolgens overgebracht naar een justitiële inrichting.