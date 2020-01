Open dag Cultuurhuis De Klinker

WINSCHOTEN – Op zaterdag 25 januari organiseert Cultuurhuis De Klinker een open dag van 13.00 tot 16.00 uur. Tijdens de open dag kunt u genieten van een dansdemonstratie van de leerlingen van dansdocente Ina Possel of zelf aan de slag door mee te doen met een workshop djembé, theater of tapdance. Ook kinderen kunnen meedoen met de workshops. Voor hen is er daarnaast een oerwoud gebouwd waar ze naar hartenlief kunnen spelen.

‘Daan draait’ is aanwezig. Daan is specialist in het maken van Silent Disco voorstellingen. Kinderen krijgen een hoofdtelefoon op en gaan samen met Daan op zoek naar fantasiedieren. Damclub Winschoten laat kinderen aan de hand van een demonstratiebord zien hoe je moet dammen. Ondertussen kunnen ouders een lekker stukje poffert verorberen, die gemaakt zijn door de 20 deelnemers die meedoen met de poffertwedstrijd. De opbrengst van de poffert gaat naar het Dierenasiel in Winschoten. Aan het eind van de middag wordt de winnaar van de wedstrijd bekendgemaakt.

De deuren van de Grote zaal staan open, zodat iedereen een kijkje kan nemen bij het opbouwen van de voorstelling voor zaterdagavond. ’s Avonds staat de Beat Show met o.a. Maarten Spanjer op het programma. Hij neemt u met hits, verhalen en herinneringen mee terug naar de nostalgische jaren 50 en 60. Dit doet hij op eigen hilarische wijze.

De Klinker doet namelijk mee met het Nationaal Theaterweekend (24 t/m 26 januari). Iedereen: jong, oud, vaste of nieuwe bezoeker is tijdens dit weekend welkom om voor een klein bedrag een voorstelling in De Klinker bij te wonen. Andere voorstellingen die in dit weekend plaatsvinden zijn Jan Beuving (cabaret) op vrijdag en Doornroosje (familie) op zondag.

Het complete programma van het Nationaal Theaterweekend vindt u op www.indeklinker.nl.

Ingezonden