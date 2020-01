Open dagen Dollard College en Ubbo Emmius

WINSCHOTEN – Rondkijken, sfeer proeven, vragen stellen aan leerlingen en docenten. Om groep 8-leerlingen een goed beeld te geven van het voortgezet onderwijs in Oost-Groningen organiseren alle vestigingen open dagen van dinsdag 21 januari tot en met donderdag 31 januari 2020.



Het Dollard College en Ubbo Emmius gaan met ingang van 1 augustus 2020 samen het voortgezet onderwijs in Winschoten verzorgen. Groep 8 leerlingen met een advies voor vmbo basis, kader, tl (mavo) en zesjarige havo kunnen terecht op de onderbouwlocatie Bovenburen 60-72 in Winschoten. Leerlingen met een advies voor havo, vwo (atheneum en gymnasium) en tweetalig vwo zijn welkom op Hommesplein 2 in Winschoten. Het praktijkonderwijs wordt op de vestiging Bovenburen 11 gegeven.

Wij ontvangen ook graag de leerlingen op de open dagen van onze vestigingen in Bellingwolde, Onstwedde, Pekela, Stadskanaal en Woldendorp.

Vragen stellen en actief meedoen

Groep 8-leerlingen kunnen samen met hun ouders/verzorgers bekijken hoe de school eruit ziet, wat het onderwijsaanbod is en wat de mogelijkheden zijn. Tijdens de open dag is er volop gelegenheid om vragen te stellen en actief mee te doen met verschillende activiteiten zoals proefjes bij scheikunde of uitdagende oefeningen van wiskunde. Het Dollard College en het Ubbo Emmius hebben betrokken en enthousiaste docenten. Samen met leerlingen laten ze graag zien dat er naast de lessen in de klas ook veel andere leuke activiteiten en (internationale) projecten op de scholen worden georganiseerd.

Meer informatie over de open dagen, de vestigingen en het voortgezet onderwijs in Oost-Groningen kunt u vinden op www.dollardcollege.nl en www.ubboemmius.nl

Ingezonden