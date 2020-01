Vanavond gedeeltelijke maansverduistering

REGIO – Vanavond is er een gedeeltelijke maansverduistering.

Vanavond schuift de maan in de schaduw van de aarde. Rond acht uur is de maan voor 90% grijs gekleurd. Het gaat om een zogeheten maansverduistering in de bijschaduw. Dat houdt in dat de volle maan zichtbaar blijft en alleen iets donkerder wordt. Er zal ook geen hap uit de maan te zien zijn. Dit komt doordat de maan maar gedeeltelijk in de schaduw van de aarde komt te staan.

Zoals het nu lijkt is het vanavond helder en is de maansverduistering goed te zien. Het hele spektakel begint op 18.05 en duurt tot 22.15 uur. Het hoogtepunt is rond tien over acht.