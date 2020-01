Winterse webcam-beelden van beverburcht Zuidlaardermeer

ZUIDLAARDERMEER – Vanaf vandaag is de beverfamilie uit het Hunzedal, bij het Zuidlaardermeer, weer van dichtbij te volgen. Het Groninger Landschap heeft twee camera’s geplaatst: één buiten en één in de burcht. Via livestreams zijn de bevers 24 uur per dag te volgen op de website van Het Groninger Landschap.

Volop activiteit

De twee webcams leveren unieke beelden op: in de winter zijn de bevers erg actief. Takken worden versleept en opgegeten, de burcht wordt versterkt en bij vorst zorgen de bevers dat er wakken openblijven. Met minuscule camera’s worden de bewegingen van de bevers vastgelegd, zonder dat ze hier iets van merken of gestoord worden. In 2018 en 2019 waren de bevers ook al via de webcam te volgen. In 2019 kreeg het beverpaar twee jongen. Deze leven nog steeds bij hun ouders in de burcht en zijn ook te zien.

Filmtips van kijkers

Kijkers kunnen leuke, spannende, grappige of verdrietige momenten van de bevers zelf insturen via de website. Deze filmtips worden dan op de website geplaatst met daarbij de naam van de inzender. De livestreams en filmtips zijn tot en met maart 2020 te bekijken via: www.groningerlandschap.nl/dichtbijdebever.

Het plaatsen van de camera’s is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

Ingezonden