Damclub Winschoten wint hoofdklasseduel Oost Groninger Dambond tegen Veendam met 5 – 3

WINSCHOTEN – In de viertallen competitie van de Oost Groninger Dambond (OGD) wist het team van Damclub Winschoten woensdagavond 8 januari in het gebouw van S.V. Bovenburen met 5 – 3 te winnen tegen Damclub Veendam.

Na de 6 – 2 “thuiswinst” van Meeden tegen Rhederweg, zijn Meeden en Winschoten nog ongeslagen in de hoofdklasse. Het onderlinge treffen tussen beide koplopers staat overigens gepland op woensdag 15 januari in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten.

Wedstrijdverloop

Jan Starke opende voor Winschoten de score na een verrassende meerslag combinatie tegen Harm Jan Grofsmid. Even daarna krikte Ben Haan met een vloeiende combinatie tegen Freddy de Raad de tussenstand op naar 4 – 0. Ondertussen was Han Tuenter tegen Andries Meester in de eindspelfase beland. Na wederzijdse winstpogingen werd na verloop van tijd toch besloten tot een puntendeling, wat de tussenstand op 5 – 1 bracht. Marchinus Mulder nam tenslotte in het eindspel tegen Harrie de Groot de verkeerde afwikkeling dat naar verlies leidde, wat de eindstand op 5 – 3 bracht.

Gedetailleerde uitslag

Winschoten – Veendam

1. Marchinus Mulder – Harrie de Groot 0 – 2

2. Han Tuenter – Andries Meester 1 – 1

3. Ben Haan – Freddy de Raad 2 – 0

4. Jan Starke – Harm Jan Grofsmid 2 – 0

5 – 3

Tussenstand hoofdklasse Oost Groninger Dambond

1. Meeden 2 – 4 11 – 5 (bordpunten)

2. Winschoten 2 – 4 10 – 6

3. Pekela 3 – 3 12 – 12

4. Rhederweg 4 – 2 14 – 18

5. Veendam 3 – 1 10 – 14

Ingezonden