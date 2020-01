Harrie Wiering springt 1.90 Six Bars

ZUIDBROEK – Wát een avond! De tribunes zaten gisteravond overvol in Zuidbroek en de sfeer? Die was fantastisch! Het publiek zat op het puntje van z’n stoel tijdens de razendsnelle barrages en ultra spannende Six Bars.

In de VDL Stud-prize CSI1* 1.20m. – 1.25m. Klassiek op tijd reed Margot Norder een hele nette ronde van 62.37 en wist daarmee aan kop te blijven. Op twee Clarissa Crotta en op nummer drie niemand minder dan Albert Zoer.

Aansluitend volgde de Talent Performancer-prize CSI2* 1.30 m Klassiek waar Pim Mulder en zijn paard Gondola B de snelste ronde reden met 0-26.55. Op nummer twee Maureen Bonder en op drie Beau Schuttelaar.

Albert Zoer deed goede zaken in de Virol-prize CSI2* 1.35 m Klassiek op tijd, samen met freedom reed hij een ijzersterk parcours van 0/61.35 en wist daarmee aan kop te blijven. Op twee Chantal Regter en op drie Steven Veldhuis.

Het parcours werd omgebouwd en de hindernissen gingen opnieuw omhoog voor de N.V. Nederlandse Gasunie-prize CSI2* Zuidbroek 1.45 m Klassiek. Hier wist Willem Greve de nummer een positie op zijn naam te schrijven, dit deed hij met Gogo en een tijd van 0-33.48. Op twee opnieuw Beau Schuttelaar en op drie Daan van Geel.

Na een spetterende showrubriek was het dan eindelijk tijd voor de Six Bars! In de Six Bars strijden diverse combinaties tegen elkaar in een steeds hoger wordend parcours. Harrie Wiering wist als enige foutloos over de 1.90 hindernis te komen met zijn paard Gweedore vd Grootekamps en werd hiermee de terechte winnaar! Het publiek leefde enorm mee met de ruiters en gingen uit hun dak toen Harrie foutloos de 1,90 over ging.

Laatste dag IICH opnieuw in teken van Internationale Jumping

Vandaag zijn we voor de laatste keer aanwezig in Zuidbroek voor de CSI2* en CSI1* én natuurlijk de grote finale (Grote Prijs Rabobank) Sluit jij samen met ons deze succesvolle editie van IICH Groningen af? We zien je graag, voor de laatste keer in Zuidbroek!



door: deleomedia.nl