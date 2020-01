DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Dörpen

Gisteravond is om 18.40 uur een kiosk aan de Vellandstraße in Dörpen overvallen. Een gemaskerde man kwam de kiosk binnen en bedreigde de 66 jarige medewerkster met een mes. Hij eiste in accentloos Duits geld en sigaretten.

De man vluchtte met zijn buit in onbekende richting. Hij wordt omschreven als een man van 1.80-1.90 m lang met een slank postuur. Hij was gekleed in een zwarte joggingbroek met aan de zijkant witte strepen en een zwarte jas met capuchon en witte opschrift.

Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Papenburg

Haren

Tussen woensdag en vrijdag is ingebroken bij een aantal caravans , voortenten en schuurtjes op het terrein van een camping aan de Kirchstraße in Haren. Tot nu toe is er 15 keer aangifte gedaan. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Ook wordt nog onderzocht wat er precies is gestolen.

Sustrum

Gisteravond om acht uur is aan de Hauptstraße in Sustrum op het terrein van een kippenmesterij een heftruck in brand gevlogen. Er raakte niemand gewond. Het vuur werd door de brandweer van Lathen geblust. De politie gaat er van uit dat de brand is ontstaan door een technisch mankement.