Tweede editie Grasnapolsky Scheemda op 6,7 en 8 maart.

SCHEEMDA – Grasnapolsky is een weekend lang muziek en kunst op een bijzondere locatie. Een festival dat zowel indie als elektronische muziek aanbiedt, en daarbij een gezonde balans te probeert te vinden tussen bekendere artiesten en nieuwe ontdekkingen. Het festival vindt plaats op 6, 7 en 8 maart.

De naam Grasnapolsky komt van initiator Antwan Cornelissen. In een hotel in Tsjechië kwam hij op het idee om daar een festival met een winter- en zomereditie te organiseren. Daarin zou het ‘binnen’ van een hotel met het ‘buiten’ van de natuur en festivals gemixt worden. In de auto naar huis, turend uit het raam, kwam hij op de naam Grasnapolsky. En zo begon het allemaal in 2010 in Stay Okay Bunnik, Amelisweerd. Van 2014 tot en met 2018 was zendstation Radio Kootwijk de thuisbasis van Grasnapolsky: een prachtig imposant gebouw met een rijke geschiedenis, midden op de Veluwe.

Vorig jaar begonnen ze aan een nieuw hoofdstuk bij voormalig strokartonfabriek De Toekomst in Scheemda, waar ze startten met een nieuwe ontdekkingstocht. Het ontdekken van De Graanrepubliek, van de strokartonfabrieken, van het communisme in Groningen, van de prachtige omgeving en de majestueuze fabriek zelf, maar natuurlijk ook het ontdekken van kunst en muziek.

Het festival Grasnapolsky vindt dit jaar plaats op 6, 7 en 8 maart. De eerste 33 namen van het muziekprogramma zijn inmiddels bekend. De komende periode maken ze nog zo’n 15 bands, acts en dj’s én het kunst- en expeditieprogramma bekend. Klik HIER voor meer informatie.

Tijdens de komende editie van festival Grasnapolsky kunnen de bezoekers plaats nemen op en aan stoelen en tafels van gerecycled oud papier. Festivals, poppodia en andere organisaties binnen de muziekindustrie produceren veel drukwerk en daarmee veel restmateriaal. Om het publiek en andere festivals en podia bewust te maken van de grote hoeveelheid posters, flyers en programmaboekjes die vaak overblijft na een festival en de impact die de ontwikkeling van dat drukwerk heeft, zet festival Grasnapolsky in samenwerking met Solidus Solutions het project ‘De Toekomst van oud festivalpapier’ op.

Samen roepen de organisaties festivals, (pop)podia en andere (muziek)organisaties op hun oude promotiemateriaal mee te nemen als ze aankomende week naar Groningen afreizen voor ESNS (Eurosonic Noorderslag). Er is gekozen voor de kick-start tijdens ESNS omdat vrijwel alle organisaties uit de muziekindustrie afreizen naar Groningen en dit geen extra transport-uitstoot oplevert. Het meegebrachte materiaal kan ingeleverd worden bij een inzamelcontainer op het Mercado terrein in Groningen. ESNS, WOO HAH!, Popronde, Friendly Fire en Volle Zalen (dé verspreider van promotiematerialen in Noord-Nederland) hebben reeds hun medewerking toegezegd.

“Nadat ons team een rondleiding kreeg in één van de kartonfabrieken van Solidus Solutions en daar zag hoe oud huis-tuin-en-keukenpapier wordt verwerkt tot nieuwe verpakkingen of gebruiksvoorwerpen, ontstond dit idee. Ook wij hebben een stapel oude posters op kantoor liggen waar we niets meer mee doen. Het voelt extra goed dat onze eigen posters weer op ons festival terugkomen, alleen dan nu als bank of stoel. Tegelijkertijd geven we hiermee als branche een signaal af, dat we ons eigen papierverbruik onder de loep moeten nemen. Door vervolgens het verhaal te vertellen aan de festivalbezoeker, raakt de bezoeker erbij betrokken en realiseert zich wat de ecologische voetafdruk van een festival en haar bezoekers is.” aldus Mariska Berrevoets, directeur Grasnapolsky.

Het gehele proces van inzameling tot verwerking in de fabriek, wordt vastgelegd door Grasnapolsky en naar buiten gebracht in een videoreeks.

Deelnemen

Materiaal kan worden ingeleverd van woensdag t/m zondag in de papiercontainers op het Mercado terrein nabij de Grote Markt.

Organisaties die meer informatie willen of hun deelname willen aanmelden kunnen contact opnemen met Grasnapolsky via papierhier@grasnapolsky.nl.

Bron: Grasnapolsky