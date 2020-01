Westerwolde oefent zondag tegen HSC

VLAGTWEDDE – Na een korte winterstop hervat Westerwolde het seizoen 2019 / 2020 komende zondag 12 januari met een oefenwedstrijd tegen eveneens derdeklasser HSC uit Hoogezand.

Deze wedstrijd en de wedstrijd een week later tegen tweedeklasser ASVB uit Blijham dienen als voorbereiding op de herstart van de competitie op zondag 26 januari, wanneer CEC uit Emmer-Compascuum de tegenstander is in Vlagtwedde.



De wedstrijd komende zondagmiddag op sportpark De Barlage in Vlagtwedde tegen HSC begint om 14.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter J. de Vries uit Veendam. Publiek is uiteraard van harte welkom; de toegang deze middag is gratis.

