Boeiende presentatie Jouad Boufarra bij scheidsrechters

REGIO – “Hoe kijkt een trainer tegen de arbitrage aan”? Dat was de vraag aan Jouad Boufarra, trainer van de selectie van Veendam 1894 en stagiaire bij Vitesse 2. Deze vraag werd hem gesteld door de scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën, gepaard gaande met een uitnodiging voor hun jaarlijkse technische dag op 11 januari in het clubhuis van de sportvereniging Tynaarlo.

Boufarra liet weten graag te komen en zijn komst bij de arbiters werd een groot succes. Twee uur lang hield hij een boeiende presentatie met veel interactie met de aanwezigen. Het bleek dat hij zich supergoed had voorbereid op deze confrontatie. Na een korte intro over zijn carrière tot dusver stelde hij de aanwezigen een aantal vragen over scheidsrechters op internationaal niveau. Tot grote hilariteit won de enige aanwezige korfbalscheidsrechter in de zaal deze quiz!

Boufarra ging vroeger als een soort Simeone langs de lijn tekeer. Een bestuurder van een vereniging, waar hij destijds trainer was, hield hem een spiegel voor over zijn gedrag. Sindsdien heeft hij zijn manier van coaching aangepast, ook in de wetenschap dat spelers het gedrag van een trainer overnemen.

Bij Veendam 1894 heeft hij de regels voor zijn staf en de spelers aangehaald, vooral ook richting de arbitrage, waardoor zijn team dit seizoen nog maar vier gele kaarten kreeg. Een gele kaart voor praten, gelijk wisselen! Bij Veendam 1894 kreeg hij te maken met twee ex- profs, met twee totaal verschillende karakters. Cijntje is door blessures afgehaakt maar was vaak een rode lap voor de tegenstander. Kolder is een voorbeeldige aanvoerder, ook richting de arbitrage. Dat brengt zijn ervaring als profvoetballer met zich mee, volgens Boufarra.

Door zijn stage bij Vitesse 2 op Papendal ziet hij duidelijk het verschil tussen het gedrag van spelers in het amateurvoetbal en het profvoetbal richting de scheidsrechters. De spelers in het profvoetbal proberen de arbiters op alle mogelijke manieren te manipuleren, verbaal en non-verbaal, bij de amateurs is het vaak minder subtiel. Een aantal stellingen over de VAR, de vaak partijdige clubgrensrechters, het fluiten met koppels, waarnemingen van scheidsrechters op korte afstand of op enige afstand, de hoeveelheid overtredingen door aanvallende teams en verdedigende teams en slimme overtredingen, passeerden de revue. Kortom, een zeer boeiende presentatie van een bevlogen maar ook heel sympathieke persoonlijkheid.

Voorafgaande aan de presentatie van Jouad Boufarra hielden de scheidsrechters een duurloop in de duinen bij Zeegse.

Henk Potze, p.r. Oldambt en Veenkoloniën