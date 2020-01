CV De Kloosterwiekers viert 55 jarig jubileum in Boschhuis Ter Apel

TER APEL – Gisteren was in Het Boschhuis in Ter Apel een receptie van carnavalsvereniging De Kloosterwiekers.

Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers vierde gisteren het 55-jarig jubileum van de vereniging. In Hotel Boschhuis was een receptie voor leden, oud-leden, out-buutmedewerkers, oud-dansmariekes, vrijwilligers, genodigden en sponsoren. Onder de genodigden bevonden zich onder anderen ‘oud’ burgemeesters: Herman Euverink, Jan Broertjes en Leendert Klaassen. De receptie stond in het teken staan van een terugblik in de rijke geschiedenis en historie van de vereniging.

Tijdens de receptie was de presentatie van het jubileummagazine dat een inkijkje geeft in de afgelopen 11 jaar van de vereniging en daarmee een aanvulling is op het 44 jarig jubileum boekwerk.

Vandaag is Ter Apel in de ban van de dansmariekes, want in in de sporthal wordt het jaarlijkse internationale dansmariekefestival georganiseerd. Maar liefst 9 carnavalsverenigingen vanuit Nederland en Duitsland komen met hun dansmariekegardes naar Ter Apel om maar liefst 44 optredens te verzorgen.

De raden van elf van al deze verenigingen, begeleiding en familieleden komen allemaal mee , dus de zaal zal naar verwachting volledig gevuld zijn. Het dansmariekefestival is een hoogtepunt voor de jonge meiden en jongens die al maanden bezig zijn om de nieuwe choreografieën onder de knie te krijgen. Het is gratis toegankelijk en start rond 12:15 uur in de sporthal aan de Heemker Akkerstraat 6 in Ter Apel.

Foto’s: André Dümmer, meer foto’s vindt u HIER.