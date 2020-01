Goede training voor Demi Peters en Ties Willems op Rapid damtoernooi in Beilen

BEILEN – Damclub Houdt Stand (1935) uit Beilen luidt traditioneel het nieuwe jaar in met een damtoernooi. Wat ooit, eind jaren 60, begon in Hotel Prakken met groepjes van vier spelers en daar aan gekoppeld een speeltempo van 1 uur per speler per partij, is de laatste jaren uitgegroeid tot een zogenaamd Rapid toernooi, waarbij de deelnemers in één groep 7 ronden “Zwitsers systeem” afwerken.

Na Hotel Prakken en Het Wilhelminagebouw, was zaterdag 11 januari de plaats van handeling buurtgebouw “De Raat” in Beilen. De ruim 50 deelnemers waren door de organisatie virtueel verdeeld in drie ratinggroepen, met een speeltempo van “Fischer 15 minuten + 5 seconden”. Damclub Winschoten was vertegenwoordigd door Ties Willems uit Finsterwolde en jeugdlid Demi Peters uit Bunde. Beide spelers, vielen ondanks goed opgezette partijen, net buiten de prijzen. Daarentegen was dit een goede training en past zo’n toernooi uitstekend in het trainingsschema van Demi en Ties.

Ingezonden