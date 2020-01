Janick Lanting en Dominic Dijkhuis dammen naar brons op vierde Regio Cup in Hoogeveen

HOOGEVEEN – Zaterdag 11 januari stond in dorpshuis Het Knooppunt in Hoogeveen de 4e Regio Cup voor jeugdspelers op de planning.

Regio Cup jeugdleider Rik Smit uit Hijken kon klokslag 13:30 uur een kleine 50 jeugdige dammers verwelkomen, die ondertussen als basis in groepjes van 8 waren ingedeeld. Daarna werd een zogenaamd rondtoernooi afgewerkt. Dit betekent dat alle spelers één keer tegen elkaar spelen. Groep één en twee bestonden overigens uit 6 spelers die de wedstrijden afwerkten met de klok, waarbij het speeltempo was bepaald op “Fischer 15 + 10”.

Grote delegatie Oost Groningen

Damclub Winschoten was onder aanvoering van jeugdbegeleider Jan Starke uit Oude Pekela, met 8 jeugdige spelers afgereisd naar Zuid Drenthe met de aantekening dat Loïs Hofsté uit Winschoten, Dominic Dijkhuis en Noah Dijkhuis beide uit Beerta op deze editie van de Regio Cup debuteerden. De andere jeugdleden de reeds meerdere afleveringen van de Regio Cup meedraaien waren Jamey Loots uit Winschoten, Dylano Stoter uit Oude Pekela, Nickey Loots uit Winschoten, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Hermann Loots uit Winschoten.

In groep 1 pakte de 12 jarige Janick Lanting een keurige 3e prijs en blijft daarmee, met nog twee Regio Cup toernooien in het verschiet, goed mee draaien in het algemeen klassement. Dit was voor Janick Lanting overigens de 4e beker op rij. De 15 jarige debutant Dominic Dijkhuis verraste vervolgens vriend en vijand met een uitstekende 3e plaats in groep 5.

De overige jeugdleden uit Oost Groningen, namelijk Jamey Loots, Loïs Hofsté, Hermann Loots, Dylano Stoter, Nickey Loots en Noah Dijkhuis, vielen net buiten de prijzen ondanks goed opgezette partijen. De resterende Regio Cup jeugdtoernooien staan tenslotte gepland op zaterdag 25 januari in Hijken en de laatste op 21 maart in Dedemsvaart.

Ingezonden