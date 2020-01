Jonathan Gordon wint de Grote Prijs Rabobank

ZUIDBROEK – Ook op de allerlaatste dag van IICH Groningen was het weer genieten geblazen in Zuidbroek! Stampvolle tribunes vol enthousiast publiek en ijzersterke combinaties die door het parcours vlogen. De 58e Editie van IICH Groningen was een groot succes en werd zaterdagavond groots afgesloten!

Albert Zoer doet goede zaken in CSI1* en CSI2*

In de Buitenkamp Pompenverhuur-Prize CSI2* 1.35m finale bleef Albert Zoer in de winning mood! Waar hij gister al een rubriek op zijn naam schreef deed hij dit vandaag opnieuw met zijn paard Isa Tella. Op twee Pim Mulder met Gondola B, op nummer drie Remco Been en Las Vegas.

Uitsluitend volgde de Grand Prix, in de Romijn-prize 1.25 CSI1* deed Pim Mulder opnieuw goede zaken. Dit deed hij met zijn paard Hiarma en een tijd van 0-38.00. Op twee Gerrit Veenstra en Homer van T&L Z en op drie opnieuw Albert Zoer en Ike.

In de finale van 1.40m Stalen Masten-Prize wist Amerikaan Andrew Kocher aan kop te blijven met Squirt Gun en 0-33.95. Op twee Niels kersten met Granito Noordenhoek en op nummer drie opnieuw Pim Mulder met Dywis HH.

In de laatste rubriek van de avond en van dit gehele evenement, de Grote Prijs Rabobank was het de Ier Jonathan Gordon die een ijzersterke tijd wist neer te zetten van 0-36.46. Het lukt geen enkele finalist om deze tijd te overtreffen. Siebe Kramer werd tweede met Evermeta, op drie Chantal Regter met Quilando.

Einde IICH Groningen 2019-2020

Het zit erop…. De 58e Editie van IICH Groningen is voorbij!

Van Internationaal springen tot Subtop Dressuur, mennen, bixie en nog veel meer! Het was 18 dagen lang puur genieten van veelzijdige paardensport in het hoge Noorden.

We willen graag alle bezoekers, sponsoren en de vrijwilligers van het evenement bedanken voor hun steun en komst! Het was één groot feest in Zuidbroek!

Op naar de 59e Editie!

Door: deleomedia.nl