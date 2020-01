Little Cash Band en Josien Bakker samen op het podium van dorpshuis Het Oude Wapen

BLIJHAM – Gisteren was het zover, de eerste band van dit jaar op het podium van dorpshuis Het Oude Wapen.

Gisteravond stond Little Cash Band, met als zanger Krzysztof Groen, op het podium van dorpshuis Het Oude Wapen. Ze brachten diverse nummers van Johnny Cash ten gehore. Ook was er een gastoptreden van Josien Bakker. Josien zong een aantal van haar eigen nummers. Ook zong zij een aantal duetten met Krysztof, zoals het nummer Jackson van Johnny Cash en June Carter. Het geluid was in handen van Harry Cats.

Bij Het Oude Wapen staan nog meer optredens op de agenda:

16 februari : The Good Case bluesband aanvang 15:00 uur

29 februari : Longhorn aanvang 20:00 uur

28 maart : Mountain Eagle aanvang 20:00 uur

05 april : Thilly Frank

17 mei : B.J Hegen Blues band, aanvang 15:00 uur

06 juni : Thijs Spit Memorial (info volgt)

13 juni : Blues Breakers aanvang 21:00 uur

31 oktober : Music Road Pilots 20:00 uur

Foto’s: Jacob Musch