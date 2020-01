Zeer geslaagd Dansmariekefestival in Ter Apel

TER APEL – Het Dansmariekefestival in Ter Apel was vandaag zeer geslaagd.

Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers uit Ter Apel bestaat 55-jaar. Dit vierden ze gisteren met een receptie in Hotel Boschhuis.

Vandaag was Ter Apel in de ban van de dansmariekes. Het jaarlijkse internationale dansmariekefestival werd door de jubilerende Kloosterwiekers in de grote sporthal van Ter Apel georganiseerd. Maar liefst negen carnavalsverenigingen uit Nederland en Duitsland kwamen met hun dansmariekes naar Ter Apel. In het totaal waren er maar liefst 44 optredens.

De Raden van Elf van al deze verenigingen, begeleiding en familieleden kwamen mee. De sporthal aan de Heemker Akkerstraat was dan ook afgeladen vol. De stemming zat er goed in! Het was een geslaagde dag, aldus de Kloosterwiekers.

Foto’s: Gerda Boeijing