Dollard College aan de slag voor Cruyff Foundation

WINSCHOTEN – Leerlingen van vestiging Hommesplein-Stikkerlaan van het Dollard College in Winschoten gaan een bijzondere uitdaging aan: in opdracht van de Johan Cruyff Foundation bedenken, ontwerpen en ze oplossingen om kinderen meer te laten bewegen. Dat doen ze als deelnemer aan Vakkanjers, een programma waarin vmbo’ers en mbo’ers hun vakmanschap ontdekken en ontwikkelen. De komende maanden werken de Vakkanjers op school aan hun opdracht. De schoolfinale is op 12 maart 2020. De teams met de beste ontwerpen per school pitchen hun idee tijdens het landelijke eindevenement Vakkanjers LIVE, in juni 2020.



In het Vakkanjerproject werken de deelnemers in teams aan een technische maatschappelijk relevante opdracht, elk jaar voor een nieuwe opdrachtgever. Vorig jaar was dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei, dit jaar dus de Cruyff Foundation. In de challenge bedenken de teams innovatieve ideeën op het gebied van sport en bewegen. “Een mooie uitdaging voor onze leerlingen”, zegt dhr. Soer, docent basis/kader van het Dollard College. “Je ziet dat leerlingen net een stapje verder gaan als er een echte opdrachtgever in het spel is.”

S. Soer, docent Dollard College: “Een mooie uitdaging voor onze leerlingen”

“Alleen kan je niks, je moet het samen doen”

Niet alle kinderen hebben de mogelijkheid om te bewegen. Bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte, door een beperking of door onvoldoende financiële middelen. De Cruyff Foundation, in 1997 opgericht door Nederlands beste voetballer ooit, vindt dat ieder kind de ruimte moet krijgen om te sporten en te bewegen. Vmbo’ers en mbo’ers uit heel Nederlands gaan daar nu bij helpen.

“Met de Johan Cruyff Foundation creëren we over de hele wereld ruimte voor kinderen om te sporten. Daarbij focussen we ons op kwetsbare kinderen. Wij geloven dat ruimte nodig is om je te kunnen ontwikkelen: om zelfvertrouwen te krijgen, vrienden te maken en om te leren gaan met winnen en verliezen”, zegt Niels Meijer, directeur van de Cruyff Foundation. “Die ruimtes creëren we vaak met partners die ons versterken, want dan bereik je meer. In de woorden van Johan Cruijff: alleen kan je niks, je moet het samen doen.”

Over Vakkanjers

Vakkanjers is een programma van Jet-Net & Technet en komt voort uit initiatief van technische sectoren om meer jongeren te interesseren voor techniek. Met Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen jongens en meiden van het vmbo en mbo hun vakmanschap al sinds 1999. Dat doen ze aan de hand van een technische, maatschappelijk relevante opdracht voor een échte opdrachtgever. De leerlingen ontwikkelen naast technisch vakmanschap ook 21th century skills zoals initiatief nemen, teamwerk en klantcontact. Met deze vaardigheden hebben ze straks een streepje voor op de arbeidsmarkt.

