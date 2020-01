Groningen bruist van literaire activiteiten in de Poëzieweek

GRONINGEN – Jaarlijks vindt in heel Nederland en Vlaanderen de Poëzieweek plaats. Dit jaar is dat van 30 januari tot en met 5 februari. Ook in Groningen staan tal van activiteiten op het programma.

Op woensdag 29 januari opent stadsdichter Renée Luth de week met een optreden in de raadsvergadering van de gemeente Groningen. Vanaf donderdag 30 januari zijn er dagelijks optredens, gesprekken en quizzen in de Groningse boekhandels, uitgeverijen en culturele instellingen. Een actuele agenda is te vinden op de website van Noordwoord: https://www.noordwoord.nl/poezieweekingroningen.

Na de opening van de Poëzieweek door stadsdichter Renée Luth op woensdag 29 januari barst het programma op donderdag 30 januari los met een avond met Groninger dichters bij boekhandel Godert Walter en met de eerste Lutje Poetry, een afwisselende avond in het Forum, gepresenteerd door stadsdichter Renée Luth. ‘s Middags treden leden van het dichterscollectief WP 99 op in de raadszaal van het stadhuis.

Daarna volgen onder andere nog een science slam bij de USVA, de avond Poetry per Tutti in het Forum, een schrijverstafel bij uitgeverij Passage en een middag met de dichters Esmé van den Boom en Hagar Peeters, georganiseerd door Noordwoord. De afsluiting is op woensdag 5 februari met de presentatie van een gedichtenbundel van de Dichtclub in De Kroeg van Klaas.

Niet alleen in de stad Groningen vinden activiteiten plaats, ook in onder andere Haren, Leek, Winschoten en Delfzijl zijn activiteiten.

Ingezonden