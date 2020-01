DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Rhauderfehn/Ostrhauderfehn

Zondagmorgen heeft een 33 jarige man uit Ivoorkust drie kerkdiensten verstoord. De man, die woonachtig is in Rhauderfehn, ging rond tien uur de Hoffnungskerk aan de Untenende in Rhauderfehn binnen en begon luid te schreeuwen.

Vervolgens ging hij naar de kerkdienst in de katholieke kerk aan de Kirchstraße. Ook daar verstoorde hij de dienst door luid “Allahu Akbar” te schreeuwen.

Vervolgens ging hij naar de Petruskerk in Ostrhauderfehn. Ook daar schreeuwde hij en bedreigde verbaal een aantal aanwezigen. Geschrokken kerkgangers vluchtten daarop naar buiten.

De gealarmeerde agenten hebben de man om 11.20 uur op de Hauptstraße, ter hoogte van het industrieterrein in Ostrhauderfehn aangehouden. De man verzette zich hevig. Hij werd geboeid naar het politiebureau gebracht. Hij was niet in het bezit van een wapen.

De man maakte een verwarde en psychisch onstabiele indruk. Hij werd naar een kliniek gebracht.

Haren

Vrijdagochtend is rond tien uur op de Bahnhofstraße in Haren, ter hoogte van de apotheek, een geparkeerde auto aangereden. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen contact opnemen met de politie in Haren.