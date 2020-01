DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek.

Dörpen

Tussen vrijdagmiddag half een en zaterdagochtend tien over tien is ingebroken bij tandartspraktijk aan de Hauptstraße in Dörpen. De dieven doorzochten het pand en gingen er met contant geld en een map met gouden plaatjes vandoor. De schade bedraagt meerdere honderden euro’s.

Emsland

In diverse plaatsen is geld van de kerstbomenactie, die afgelopen weekend plaats vond, gestolen. De kerstbomen worden door verenigingen opgehaald. Aan de kerstbomen worden door de personen die er afstand van doen, als donatie voor de vereniging, zakjes met geld geknoopt. Er is aangifte gedaan door verenigingen uit onder anderen Geeste, Meppen en Papenburg.

Niederlangen

Tussen zaterdag 23.50 en zondag 10.30 uur is ingebroken bij een bedrijf aan de Feldkoppel in Niederlangen. De dieven maakten een hekwerk kapot om op het terrein te komen. Daar werden van meerdere geparkeerde voertuigen de kentekenplaten, banden en elektrische onderdelen gestolen. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s.