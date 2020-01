Lezingen bij Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op dinsdag 21 januari en 18 februari worden bij Partycentrum De Meet op uitnodiging van Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen twee lezingen gehouden.

Dinsdag 21 januari: Lezing met beelden door mevrouw Fatima Taghvaei uit Peize

Fatima vertelt over haar vlucht uit Iran en haar leven nu. Mevrouw Taghvaei is docente biologie en chemie en is van Iraanse afkomst. Zij zal ons vanavond vertellen over haar leven in-en haar vlucht uit Iran. Dat laatste is een adembenemend persoonlijk verhaal, dat een weergave is van de vlucht met haar kinderen naar Nederland als uitvloeisel van intimidatie en pesterijen door de Iraanse machtshebbers. Tevens zal zij ingaan op- en een presentatie houden met beelden over de cultuur van Iran en de betekenis hiervan, respectievelijk deze vergelijken met Nederland. Kortom een wetenswaardig verhaal, dat u zeker zal aanspreken.

Dinsdag 18 februari: Lezing met beelden Aly Wagenvoorde uit Delden over Peru.

Peru is een van de indrukwekkendste landen in Zuid- Amerika. Hier leefde vanaf de dertiende eeuw een wereldberoemd indianenvolk, de Inca’s . Aly en Cees Wagenvoorde nemen ons mee op hun rondreis van 2017, die begint in de hoofdstad Lima, dat aan de kust van de Stille Oceaan ligt. Vervolgens bezoeken zij onder meer Nazca, dat wereldwijd bekend is om zijn mysterieuze figuren, die hier honderden jaren geleden in het landschap zijn aangebracht . Waarom dat gebeurde proberen wetenschappers nog steeds te ontrafelen. Verder trekken zij de Andes in, om de condors langs te zien zweven. Uiteraard wordt een bezoek gebracht aan het wereldberoemde Machu Picchu: de Incastad die de Spanjaarden nooit hebben gevonden. Om uiteindelijk te eindigen in de jungle. Het belooft een zeer afwisselende en boeiende avond te worden.

De lezingen beginnen om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

Savannah

Op uitnodiging van het Nutsdepartement Bellingwolde komt countryband Savannah met hun Back to the Country theatershow part 9 zaterdag 11 april naar De Meet Bellingwolde.

De band Savannah met solist Dick van Altena trekt in binnen- en buitenland altijd volle zalen. Zij nemen u mee naar de hoogtijdagen van de countrymuziek. Ruim 30 songs komen langs in deze 2 uur durende muziekreis door de tijd. Liedjes die u moeiteloos kunt meezingen en verrassende titels met een ‘o ja ‘ gehalte. Van Johnny Cash, John Denver; ze komen allemaal voorbij in een heerlijk muziekavondje.

Na de reguliere show verzorgt de band nog een after-party van ca. 30 minuten. De entreekaarten voor deze muzikale avond kunt u bestellen bij de heer S.Waalkens , de Klieve 25, 9695 BD Bellingwolde.

E-mail : stofferwaalkens@hetnet.nl tel. 0597-531665.

