Team CBS de Lindenborgh Musselkanaal organiseerde ouderwets gezellige Nieuwjaarsinstuif

MUSSELKANAAL – Op woensdag 8 januari heeft het team van CBS de Lindenborgh Musselkanaal een ouderwets gezellige Nieuwjaarsinstuif georganiseerd.

De kinderen konden allerlei spelletjes doen, zoals raden hoeveel snoepjes in de snoeppot zaten, pittenzak poepen, vliegtuigjes gooien, een zo hoog mogelijke toren van plastic bekers bouwen, ren-je-rot, sleutel zoeken, sjoelen, schminken en nagels lakken.

Het raden van de babyfoto’s van de leerkrachten was het moeilijkste spel. Voor de ouders en kinderen was er naast de spelletjes soep, koffie, thee, ranja en een broodje knakworst beschikbaar. Ook was er een rad van fortuin waarmee leuke prijzen te winnen waren.

De opbrengst van de avond was € 800,- Dit bedrag is bestemd voor de aanschaf van nieuwe schoolshirts. Het was een gezellige middag en avond.



Ingezonden door Leendert Kroes