Voorlezen in Bibliotheek Stadskanaal

STADSKANAAL – Woensdag 15 januari kunnen kinderen weer genieten van een heerlijk voorleesverhaal. In Bibliotheek Stadskanaal vindt van 10.00 uur tot 11.00 uur het maandelijkse BoekStart Dreumesuurtje plaats. Deze maand kunnen kinderen met hun (groot)ouders genieten van het Prentenboek van het Jaar: Moppereend.

Kom naar het dreumesuurtje in de bibliotheek. We lezen voor en doen leuke spelletjes en activiteiten. Deze maand wordt er voorgelezen uit het prentenboek Moppereend.

In dit leuke prentenboek speelt Moppereend de hoofdrol. Ze gaat van mopperig, naar extreem chagrijnig. De andere dieren, die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in de plassen en een regenboog. Een mooie conclusie: hoe donker de wolken ook worden, ooit komt er een einde aan!

