Vriesseweg Vesting Bourtange gestremd voor gemotoriseerde verkeer

BOURTANGE – Zoals u vorige week al op deze site kon lezen worden de bruggen in het noordelijk deel van Bourtange gerenoveerd. Jans Velthuis maakte hiervan vandaag een aantal foto’s.

In verband met de renovatie van drie bruggen in de Vriesseweg naar de Vesting Bourtange is de Vriesseweg tussen de parkeerplaats bij het infocentrum van de Vesting Bourtange en het Markplein gestremd voor het gemotoriseerde verkeer in de periode van 6 januari 2020 tot en met 1 juni 2020.

De drie bruggen worden fasegewijs aangepakt. Het gemotoriseerde bestemmingsverkeer naar de Vesting Bourtange wordt met gele borden omgeleid via de rondweg Bourtange (N365). Voor voetgangers en fietsers wordt er een tijdelijke noodbrug neergelegd. Batterijenstraat 12 blijft ten alle tijde bereikbaar.

De werkzaamheden worden verricht door Bouwbedrijf Blokzijl uit Blijham. De vuilnisophaaldienst kan aanrijden via de Oostzijde van de Vesting.

Volgend jaar worden naar verwachting de bruggen aan de zuidkant van Bourtange aangepakt.

Foto’s: Jans Velthuis