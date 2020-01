Wat Aans! & Wia Buze – Grunnegs Hoop is de Hollandse Nieuwe van deze week

Studio RTV Westerwolde – Het programma ´De Dag van morgen´is elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur te beluisteren op G1, Samenwerking tussen RTV Westerwolde en RTV GO. De clip is te zien op kanaal 40 via Ziggo. De presentatie is in handen van: Oscar Bolsenbroek en met Tedo Swarts als sidekick. Iedere week kiest het team een Hollandse nieuwe.

Eindelijk is de langverwachte videoclip uit van Wat Aans! & Wia Buze – Grunnegs Hoop. Het is de nieuwe single van het gelijknamige album ‘Grunnegs Hoop’ van Wat Aans!

De videoclip is de grootste productie ooit van Wat Aans! (Rik Baptist & Teun Heuvel) en is bedacht en gemaakt door filmmaker Paul Bezuijen uit Hoogezand. Alles wat onze prachtige provincie bezighoudt, wat het mooi maakt en wat het lelijk maakt komt naar voren. Het Groninger zijn, het dialect, de Groningse omgeving, houdt het in stand en blijf vooral trots op deze prachtige provincie. Hou hoop, Grunnegs Hoop. De samenwerking tussen Wat Aans! en Wia Buze is tot stand gekomen door Niiwino Geertsema (verslaggever RTV Noord). Toen hij in de kroeg zat had hij het idee dat Wat Aans! & Wia Buze een prima combinatie zou zijn. Toen hij wakker werd vond die het idee nog steeds goed en heeft hij beide partijen gevraagd of ze het zagen zitten. Zowel Wia Buze als Wat Aans! waren enthousiast en Grunnegs Hoop is het uiteindelijke resultaat.Het album Grunnegs Hoop verscheen in 2019 en deze videoclip is de 4e en tevens laatste single van dit album.