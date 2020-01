Gemeente Oldambt vraagt inwoners wat ze vinden van de lokale democratie

OLDAMBT – Burgemeester Cora-Yfke Sikkema roept inwoners op om van zich te laten horen. De gemeente wil namelijk graag weten wat inwoners vinden van de lokale democratie in Oldambt. Gisteravond lanceerde ze samen met inwoners, raadsleden, commissieleden en ambtenaren een online vragenlijst. Inwoners kunnen op www.gemeente-oldambt.nl/onderzoek tot en met 7 februari die vragenlijst invullen om hun ideeën over de lokale democratie met de gemeente te delen.



Democratie is meer dan stemmen tijdens verkiezingen

“Democratie is iets waardevols,” zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema. “Als inwoner wil je mee kunnen praten en mee kunnen bepalen wat er in jouw omgeving gebeurt. In Oldambt vinden we het belangrijk om te luisteren naar wat onze inwoners belangrijk vinden. Democratie is volgens ons namelijk niet alleen dat je eens in de vier jaar mag stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat er ook om dat je met de gemeente mag meepraten, meedenken en meedoen.”



Zijn we goed op weg?

Sikkema vervolgt: “We doen al veel met het onderwerp democratie in onze gemeente. Er zijn verschillende voorbeelden te noemen waarbij we inwoners betrekken bij de dingen die we doen. Inwoners kunnen bijvoorbeeld subsidie krijgen als ze een goed idee hebben. En we zoeken inwoners, als dat kan, actief op wanneer we beleid maken dat over hen gaat. We willen graag weten of we met deze ontwikkelingen op de goede weg zijn of dat het ook anders en beter kan.”

Online vragenlijst

In de online vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod. Zo kunnen inwoners aangeven wat ze vinden van de samenwerking met de gemeente en vertellen wat ze vinden van de manier waarop de gemeente communiceert. In de vragenlijst zijn ook vragen opgenomen over de invloed van inwoners op beleid en over bewonersinitiatieven. De vragenlijst staat open tot en met 7 februari en is te vinden op www.gemeente-oldambt.nl/onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Antwoorden worden anoniem verwerkt in een rapport.

Vergelijken

Ook raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente vullen de vragenlijst in. “Daardoor kunnen we kijken of iedereen er hetzelfde over denkt,” zegt Sikkema. “En zo niet: dan kunnen we later samen in gesprek gaan over hoe we anders kunnen of moeten samenwerken. Zo werken we samen aan een democratie die past bij de toekomst van Oldambt!”

