Ruim 1,7 miljoen subsidie voor de restauratie van Groninger Rijksmonumenten

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 14 januari 08.00 uur. Door Jules

We hebben vandaag en morgen te maken met een paar fronten, en dat geeft perioden met regen of motregen en vrij veel wind. Vanmiddag is het wat droger maar er is weinig of zon, vanavond en vannacht neemt de kans op regen weer toe. Dan is er ook de meeste wind: windkracht 5 tot 6 en bij vlagen windkracht 7.

Morgen is ook herfstachtig met veel bewolking en af en toe regen, en windkracht 4 tot 6. Temperatuur zowel vannacht als overdag rond 11 graden.

Donderdag is het droog met af en toe regen en minder wind, vrijdag is opnieuw bewolkt met wat regen. Maximumtemperatuur ook dan nog rond 10 graden. In het weekend ongeveer 7 graden, en licht wisselvallig met wat zon en een bui.