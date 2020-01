André Dümmer exposeert in Wedde en Midwolda

WEDDE, MIDWOLDA – André Dümmer exposeert bij Kopje Genieten in Wedde en in het Koetshuys bij de Ennemaborgh in Midwolda.

André Dümmer is natuur- en landschapsfotograaf, daarnaast is hij reportagefotograaf voor bruiloften, bedrijven, kranten, magazines en media zoals RTV Westerwolde Actueel. André is lid van Kunstkring Westerwolde, regelmatig exposeert hij met natuur -en landschapsfoto’s uit Westerwolde en de Verenigde Staten. Sinds 2019 is André Citta Slow supporter in de Gemeente Westerwolde.

Na diverse fotografieworkshops besloot hij een vakopleiding te volgen aan de Fotovakschool te Apeldoorn, voor verdere verdieping in het vakgebied. In februari 2019 studeerde hij af met een zwart-wit project rondom de Dollard.

Met ‘Rondreis door Zuid en West Amerika’ laat hij u bij Kopje Genieten aan de Lageweg 29 in Wedde foto’s van fascinerende landschappen van Zuid – en West Amerika zien. Hij maakte een reis langs diverse natuurparken door de Staten Californië, Arizona, Utah, Nevada en Colorado.

De expositie is van 13 januari tot en met 4 april 2020 te bezoeken.

Het Groninger Landschap organiseert in samenwerking met André Dümmer de expositie “Een licht op Westerwolde”. Hierin laat hij u verassen door het licht in het landschap van Westerwolde. Fotografie en licht zijn on onsmakelijk met elkaar verbonden. Het warme avondlicht en het licht met herfstkleuren geven adembenemende sfeerbeelden.



Deze expositie is van zaterdag 25 januari 2020 t/m zondag 19 april 2020 te zien in het Koetshuys bij de Ennemaborgh in Midwolda. Bezoektijden op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Ingezonden