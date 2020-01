BMX baan Vlagtwedde wordt officieel geopend

VLAGTWEDDE – Op 29 januari opent wethouder Wietze Potze de BMX baan in Vlagtwedde. Na de officiële aftrap om 15.00 uur zijn er verschillende activiteiten op de BMX baan. Een ieder is welkom om hierbij aanwezig te zijn.



Het tot stand komen en realiseren van de BMX baan is een burgerinitiatief. Edo Jan Meijer en Niels Eefsting hebben hierin het voortouw genomen en zijn in gesprek gegaan met de gemeente Westerwolde. Niels Eefsting zegt hierover het volgende: “Nadat we een projectplan bij de gemeente hadden ingediend was al snel duidelijk dat de gemeente Westerwolde positief was. Er werd gezamenlijk gezocht naar een locatie. Deze was snel gevonden. Het stuk grond naast de manege Vlagtwedde bleek een prima locatie.

Samen met grondverzetsbedrijf Van der Wal te Blijham werd een ontwerp gemaakt. De baan is vakkundig door deze partij aangelegd. Ik heb erg genoten van de inzet van alle betrokkenen. De gemeente Westerwolde heeft laten zien dat ze echt bereid waren om ons mee te willen helpen om de jeugd naar buiten te krijgen! Vooral in deze tijd dat de jeugd zich toch heel snel laat verleiden door sociaal media en games is het mooi om te zien dat dit tot stand gekomen is en dat er elke dag kinderen op de baan aanwezig zijn. Ook is er door een andere gemeente contact met mij opgenomen, deze hebben ook interesse om een soortgelijke baan in hun gemeente aan te willen leggen, iets wat mij uiteraard een prima gevoel geeft! Ik wil hierbij alle betrokkenen bedanken voor hun inzet”.

