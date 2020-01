Cursus tekenen in bibliotheek Ter Apel

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 15 januari 08.00 uur. Door Jules

VANMIDDAG REGEN

Het waait vandaag nog vrij hard met windkracht 5 en vlagen van windkracht 6, maar het is vanochtend op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. En het is zacht met 10 a 11 graden.

Vanmiddag is het bewolkt en in de loop van de middag gaat het af en toe regenen, maar vanavond wordt het snel droog en klaart het op. De wind is vanmiddag windkracht 4 tot 5, vanavond neemt dat af.

Vannacht is het vrij helder met minimum rond 3 graden, en morgen zijn er zonnige perioden met een matige zuidenwind en maximum rond 8 graden. Vrijdag is er in de middag kans op wat regen, in het weekend is er op zaterdag kans op een bui maar is er ook af en toe zon. Maximum in het weekend van 6 tot 9 graden.